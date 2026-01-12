Компания Mattel представила свою первую куклу Барби с аутизмом

Компания Mattel выпустила куклу Barbie с расстройством аутистического спектра.

Новая Барби пополнит инклюзивную серию, в которой уже есть Барби с синдромом Дауна, с диабетом первого типа, слепая Барби и другие куклы, пишет «Ъ».

Кукла в сиреневом платье с черными волосами и розовыми аксессуарами смотрит в сторону, как будто избегая визуального контакта. Таким образом производители пытались продемонстрировать особенности психики некоторых людей с аутизмом. На пальце кукла носит спиннер, который помогает ей снимать стресс. На голове у нее наушники с шумоподавлением, в руке она держит планшет, с помощью которого некоторые люди с аутизмом могут общаться с другими.

Свободное платье с короткими рукавами, по мнению производителя, должно обеспечить «минимальный контакт кожи с тканью», а туфли на плоской подошве — «устойчивость и свободу движений».

Mattel уже не раз выпускала «особенных» Барби, чтобы «позволить большему количеству детей увидеть свое отражение в них». В частности, в июле прошлого года была представлена кукла с диабетом I типа. В качестве аксессуаров она имеет глюкометр, инсулиновую помпу, датчик-пластырь на руке в виде розового сердца и телефон с приложением по отслеживанию уровня сахара в крови.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями.