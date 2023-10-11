Компания мужчин двое суток провела на острове в Карелии после крушения лодки

Спасатели Костомукши и местные форелеводы вызволили мужчин и отвезли на берег.

Как сообщили пожарные города горняков, 13 октября, в 08.00, поступила информация о том, что на одном из островов озера

Верхнее Куйто третьи сутки терпят бедствие двое мужчин.



Выбраться с острова им помешали непогода и неисправность лодки П. Х. Сотрудники ГИМС, МЧС, а также работники форелеводческого хозяйства Kala Ja Marjapojat в течение двух часов нашли пострадавших и вернули их на берег.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что Следком выяснит обстоятельства гибели мужчины на пожаре в поселке рядом с Беломорско-Балтийским каналом.