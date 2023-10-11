Компания мужчин двое суток провела на острове в Карелии после крушения лодки

Спасатели Костомукши и местные форелеводы вызволили мужчин и отвезли на берег.
Как сообщили пожарные города горняков, 13 октября, в 08.00, поступила информация о том, что на одном из островов озера
Верхнее Куйто третьи сутки терпят бедствие двое мужчин.
Выбраться с острова им помешали непогода и неисправность лодки П. Х. Сотрудники ГИМС, МЧС, а также работники форелеводческого хозяйства Kala Ja Marjapojat в течение двух часов нашли пострадавших и вернули их на берег.
Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что Следком выяснит обстоятельства гибели мужчины на пожаре в поселке рядом с Беломорско-Балтийским каналом.
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