Компания Netflix заинтересовалась Карелией

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Netflix реализует проекты в Финляндии, и Карелия рассматривается как потенциально интересная площадка для съемок, сообщили в Минкультуры республики.
Консул Финляндии Тарво Ниеминен посетил киноинкубатор на базе Центра культуры "Премьер".
Темой обсуждения стало сотрудничество с финскими кинокомпаниями и американской корпорацией Netflix.
С недавнего времени Netflix реализует проекты в Финляндии, и соседняя Карелия рассматривается как потенциально интересная площадка для съемок.
Партнерство с Финляндией занимает серьезное место в развитии киноиндустрии Карелии. С 2019 года в республике реализуется проект программы приграничного сотрудничества LOKKI. Совместная деятельность карельских и финских кинематографистов нацелена на повышении привлекательности Карелии для жизни людей, культуры и ведения бизнеса.
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