Компания Netflix заинтересовалась Карелией

Netflix реализует проекты в Финляндии, и Карелия рассматривается как потенциально интересная площадка для съемок, сообщили в Минкультуры республики.

Консул Финляндии Тарво Ниеминен посетил киноинкубатор на базе Центра культуры "Премьер".

Темой обсуждения стало сотрудничество с финскими кинокомпаниями и американской корпорацией Netflix.

С недавнего времени Netflix реализует проекты в Финляндии, и соседняя Карелия рассматривается как потенциально интересная площадка для съемок.

Партнерство с Финляндией занимает серьезное место в развитии киноиндустрии Карелии. С 2019 года в республике реализуется проект программы приграничного сотрудничества LOKKI. Совместная деятельность карельских и финских кинематографистов нацелена на повышении привлекательности Карелии для жизни людей, культуры и ведения бизнеса.