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Новости. Культура
10:30, 18 Июля 2019
фото: @ Netflix.com

Компания Netflix заинтересовалась Карелией

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Netflix реализует проекты в Финляндии, и Карелия рассматривается как потенциально интересная площадка для съемок, сообщили в Минкультуры республики.

Консул Финляндии Тарво Ниеминен посетил киноинкубатор на базе Центра культуры "Премьер".

Темой обсуждения стало сотрудничество с финскими кинокомпаниями и американской корпорацией Netflix. 

С недавнего времени Netflix реализует проекты в Финляндии, и соседняя Карелия рассматривается как потенциально интересная площадка для съемок.

Партнерство с Финляндией занимает серьезное место в развитии киноиндустрии Карелии. С 2019 года в республике реализуется проект программы приграничного сотрудничества LOKKI. Совместная деятельность карельских и финских кинематографистов нацелена на повышении привлекательности Карелии для жизни людей, культуры и ведения бизнеса.

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Комментарии

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Вася
2019-07-18 10:35:38
Надо ж такое придумать.
Lana
2019-07-18 11:17:06
Вася,

То ли еще будет...
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