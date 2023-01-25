Компания по переработке мусора «ЭкоЛайн» приехала в Карелию не деньги зарабатывать

Первый заместитель гендиректора «ЭкоЛайна», председатель Совета директоров Карельского экологического оператора Алексей Чувиков рассказал о мусорной реформе в Карелии.

«Карелия для «ЭкоЛайн» — не про заработок. Карелия для нас — это первый региональный проект, где мы хотим себя показать и понять, как работать в субъекте. А те, кто считает, что мусор — это суперденьги, не правы. Чтобы развиваться, строить, мы берем кредиты. Без этого никак. На тот тариф, который у нас есть, мы нормально развиваться не можем. У КЭО есть долги. И я не боюсь об этом говорить. Но и нам должны. У населения и юридических лиц долги сумасшедшие. Поэтому будем налаживать в республике претензионную работу. Конечно, сейчас начнутся жалобы. Но это коммунальная услуга, за которую нужно платить. Мы не отключаемся, как вывозили мусор, так и будем вывозить, но за чей счет? Мы готовы разбираться по каждой ситуации и обращению жителей. Наша компания настроена только на повышение качества услуг и дорожит своей репутацией», — заявил первый заместитель гендиректора «ЭкоЛайна».

Читайте в материале «Мусорная реформа на живую нитку», как планирует работать «ЭкоЛайн» в Карелии, а также о раздельном сборе мусора и его вывозе, о субподрядчиках и о возведении комплекса по переработке отходов (КПО) в местечке Орзега.