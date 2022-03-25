Компания по выпуску металлоконструкций в Петрозаводске открывает вакансии благодаря санкциям

Западные санкции привели к повышенному спросу на продукцию петрозаводского предприятия «Стройтехника» — оно увеличивает производство металлоконструкций и число рабочих мест.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Продукция „Стройтехники“ всегда была востребована. А в условиях санкций пользуется повышенным спросом. За последнее время портфель заказов значительно увеличен… Для расширения производства компания планирует построить новые производственные площадки, реконструировать энергомеханический цех», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.

По его словам, сейчас в «Стройтехнике» работает 180 человек и предприятие собирается нанять еще 30. Нужны токари, фрезеровщики, операторы станков с числовым программным управлением, сварщики, слесари-сборщики, сборщики металлоконструкций.





Глава Карелии пообещал компании господдержку на региональном и федеральном уровнях.