Компания РЖД отправит на Рождество около 300 дополнительных поездов

По оценкам железнодорожников, с 6 по 8 января поездами дальнего следования воспользуются около миллиона человек.

Холдинг РЖД назначил дополнительно около 300 поездов дальнего следования на наиболее востребованных маршрутах с 6 по 8 января. Об этом пишет ТАСС.



«С 6 по 8 января поездами дальнего следования воспользуется примерно 1 млн россиян. В эти дни будут курсировать почти 300 дополнительных поездов», - говорится в сообщении.



В РЖД отметили, что эти даты станут вторым пиковым периодом для железнодорожных путешествий в новогодние праздничные каникулы. Среди наиболее востребованных маршрутов поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, Адлером, Анапой, Казанью, Новороссийском.



Всего на новогодние праздники в РЖД назначили более 1,3 тысячи дополнительных поездов, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.