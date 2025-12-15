Компания с китайским названием предлагает инвестировать деньги в создание нового маркетплейса

Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности компании, призывавшей инвестировать в создание иностранного маркетплейса.

Информация распространяется в интернете и телеграм-каналах. От имени компании с китайским названием людей призывают вложить деньги якобы в создание нового маркетплейса «Lemon Mall», на котором будут продавать уникальную косметику из Китая.

Инвесторам предлагают приобрести карту маркетплейса по цене от 200 до 1000 долларов и обещают, что после запуска проекта они смогут купить на эту сумму косметику по заводским ценам. За покупку карты обещают ежегодные дивиденды из прибыли компании. При этом людей просят привлекать в проект других участников и обещают за это бонусы до половины и даже выше от вложенной им суммы.

При этом никаких договоров с инвесторами организаторы этого проекта не заключают, а сама компания не может подтвердить, что направляет привлеченные деньги на создание маркетплейса, а, значит, она не может гарантировать и доход. Еще один признак, указывающий на пирамиду, — анонимность проекта: нет контактов его организаторов, кроме аккаунта в телеграме. Информацию об этом проекте Банк России уже внес в предупредительный список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

С января по октябрь этого года Банк России выявил в стране более 3 тысяч проектов с признаками финансовых пирамид. В основном они действовали под видом инвестиционных интернет-проектов, предлагавших вкладывать деньги в недвижимость, бизнесы с быстрой окупаемостью, драгоценные металлы и криптовалюту.

— Организаторы большинства выявленных пирамид действовали через соцсети и мессенджеры, где создавали группы и каналы с хвалебными отзывами подставных участников, а рекламу своих псевдоинвестиционных проектов размещали в том числе и на интернет-площадках, не связанных с финансами. Обычно, собрав как можно больше денег с участников пирамиды, ее организаторы исчезают, и инвесторы теряют все свои вложения, — пояснил начальник отдела безопасности Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Попов.

В третьем квартале этого года Банк России в целом по стране выявил почти 5,8 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности (финансовые пирамиды, черные кредиторы, псевдоброкеры и др). Сведения о них внесены в список организаций с признаками нелегальной деятельности, а также переданы правоохранительным и надзорным органам для пресечения незаконной деятельности.

