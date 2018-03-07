Компания, выпускающая газировку, будет производить алкоголь

Coca-Cola приняла историческое решение.

Впервые за 125 лет своего существования компания Coca-Cola собралась выпустить алкогольный напиток, пишет "Лента" со ссылкой на Financial Times.

В Coca-Cola это решение назвали историческим. Новый продукт ориентирован на растущий рынок спиртного в Японии. Компания планирует завоевать долю в сегменте "тюхай" - коктейлей с фруктовыми вкусами, содержащих около пяти процентов спирта. Традиционно они готовятся из крепких алкогольных напитков, ароматизаторов, газированной воды и пользуются большой популярностью у женщин.

Рынок напитков "тюхай" с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25 процентов. Ранее о том, что Coca-Cola может выпустить алкогольную продукцию заявлял глава японского подразделения компании Джордж Гардуньо.

Производители газированных безалкогольных напитков, в том числе Coca-Cola, в последние годы столкнулись с сокращением продаж по всему миру из-за снижения потребления продукции, содержащих сахар, отмечает издание.

В январе в Coca-Cola заявили, что по итогам 2017 года компания значительно снизила содержание сахара в своих напитках по всему миру. Речь идет о газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes и еще около 500 напитков.