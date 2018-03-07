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Новости. Общество
21:05, 07 Марта 2018

Компания, выпускающая газировку, будет производить алкоголь

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Coca-Cola приняла историческое решение.

Впервые за 125 лет своего существования компания Coca-Cola собралась выпустить алкогольный напиток, пишет "Лента" со ссылкой на Financial Times.

В Coca-Cola это решение назвали историческим. Новый продукт ориентирован на растущий рынок спиртного в Японии. Компания планирует завоевать долю в сегменте "тюхай" - коктейлей с фруктовыми вкусами, содержащих около пяти процентов спирта. Традиционно они готовятся из крепких алкогольных напитков, ароматизаторов, газированной воды и пользуются большой популярностью у женщин.

Рынок напитков "тюхай" с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25 процентов. Ранее о том, что Coca-Cola может выпустить алкогольную продукцию заявлял глава японского подразделения компании Джордж Гардуньо.

Производители газированных безалкогольных напитков, в том числе Coca-Cola, в последние годы столкнулись с сокращением продаж по всему миру из-за снижения потребления продукции, содержащих сахар, отмечает издание.

В январе в Coca-Cola заявили, что по итогам 2017 года компания значительно снизила содержание сахара в своих напитках по всему миру. Речь идет о газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes и еще около 500 напитков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-03-07 21:55:12
Не ходите, дети, в школу. Пейте, дети, кока-колу!
Соль
2018-03-07 21:22:53
В своё время провозили водку (Петровскую) смешанную пополам с Кока-колой, цвет один,финны даже не проверяли,стоит бутылка двухлитровая колы,а в ней половина 40%-ой,и выпить приятно было и не надо показывать ,что у вас спиртное(иначе 72 часа торчать в Финляндии надо было) по закону,а так выпили,по магазинам походили, и на следующий день обратно....
кир
2018-03-07 21:06:36
Мир сходит с ума. Пассионарии на подходе.
Мизантроп
2018-03-07 21:35:54
кир, "Пассионарии на подходе." Хе-хе-хе.... Так ты определился с кем ты?
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