Компания Warner Bros., Disney и Universal обвинили Midjourney в нарушении авторских прав

Три голливудские студии подали в суд на разработчика генератора изображений за то, что он позволил подписчикам воссоздавать их персонажей.

Warner Bros. стала последней голливудской студией, подавшей в суд на одну из крупнейших в мире компаний в области искусственного интеллекта Midjourney за то, что та позволила своим подписчикам воссоздавать защищенных авторским правом персонажей. Ранее это сделали Disney и Universal. Об этом сообщает издание The Wrap.

Как и в первых двух исках, иск Warner содержит десятки страниц, сравнивающих официальные иллюстрации и изображения таких персонажей, как Багз Банни, Бэтмен, Скуби-Ду и Рик и Морти, с изображениями этих персонажей, созданными искусственным интеллектом для Midjourney.

— Сервис позволяет подписчикам выбирать культовых персонажей Warner Bros. Discovery, защищённых авторским правом, а затем воспроизводить, публично демонстрировать, предоставлять для скачивания изображения и видео, нарушающие авторские права… со всеми мыслимыми сценами с участием этих персонажей. Без какого-либо согласия или разрешения Warner Bros. Discovery Midjourney нагло распоряжается интеллектуальной собственностью Warner Bros., как будто она принадлежит ему, — пишет издание.

Эти изображения, которые можно скачать и напечатать на футболках, плакатах и других предметах, являются конкурентами потребительским товарам Warner. Что наносит финансовый урон.

Warner требует возмещения ущерба в размере 150 000 долларов за каждое изображение, что может обернуться для компании, занимающейся разработкой ИИ, непосильными финансовыми расходами. Disney и Universal в своем иске указали 199 изображений, нарушающих авторские права. Это эквивалентно ущербу почти в 30 миллионов долларов.