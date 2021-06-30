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Компанию в Карелии оштрафовали на 10 млн рублей за взятку

Новости. Общество
12:03, 01 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

В Сегежском районе организация получила штраф в 10 млн рублей за незаконное вознаграждение, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 2020 года управляющий – индивидуальный предприниматель ООО ПК «Инфрастрой», действуя в интересах юрлица, передал главному инженеру ООО «Сегежская упаковка», являющемуся членом закупочной комиссии, 100 000 рублей. Это была первая часть из ранее оговоренной общей суммы взятки в 1 млн рублей. За эти деньги инженер должен был посодействовать в заключении договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта кровли здания «Сегежской упаковки». За коммерческий подкуп управляющий был осужден. Но прокуратура Сегежского района возбудила в отношении ООО ПК «Инфрастрой» дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере.

Суд, рассмотрев данное дело, штрафовал компанию на 10 млн рублей с конфискацией 100 000 рублей, явившихся предметом административного правонарушения.

В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора наложен арест на счета организации.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, в Карелии на треть выросло число преступлений, связанных с коррупцией.

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Комментарии

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Бриг
2021-07-01 12:50:10
Лажа какая та .
кир
2021-07-01 12:26:09
Какая фигня, - сказал кот. Где конкретные лица? Век вам гореть в аду, - добавил он.
Гость
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