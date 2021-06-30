Компанию в Карелии оштрафовали на 10 млн рублей за взятку

В Сегежском районе организация получила штраф в 10 млн рублей за незаконное вознаграждение, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 2020 года управляющий – индивидуальный предприниматель ООО ПК «Инфрастрой», действуя в интересах юрлица, передал главному инженеру ООО «Сегежская упаковка», являющемуся членом закупочной комиссии, 100 000 рублей. Это была первая часть из ранее оговоренной общей суммы взятки в 1 млн рублей. За эти деньги инженер должен был посодействовать в заключении договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта кровли здания «Сегежской упаковки». За коммерческий подкуп управляющий был осужден. Но прокуратура Сегежского района возбудила в отношении ООО ПК «Инфрастрой» дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере.

Суд, рассмотрев данное дело, штрафовал компанию на 10 млн рублей с конфискацией 100 000 рублей, явившихся предметом административного правонарушения.

В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора наложен арест на счета организации.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, в Карелии на треть выросло число преступлений, связанных с коррупцией.