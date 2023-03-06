Компас, летняя резина и живые бабочки: жительницы Петрозаводска назвали самые необычные подарки

Накануне 8 марта петрозаводчанки признались, какие подарки были для них самыми необычными.

В преддверии Международного женского дня сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди петрозаводчанок, узнав, какие самые необычные подарки получали они к 8 Марта.

Оказалось, что самым необычным подарком стали хорошо всем известные цветы — но только в том случае, если дарил их человек, от которого знака внимания не ожидали, или растение было экзотическим. Таким подарком были удивлены 11% женщин.

Домашний питомец стал необычным подарком для 8% опрошенных.

Для 5% петрозаводчанок неожиданным подарком на 8 Марта стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь. По 4% назвали путешествие, посуда и бытовая техника.

Кроме того, жительницам карельской столицы дарили компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.