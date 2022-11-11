Компьютерный томограф для сердечников поставят в ЦРБ на востоке Карелии

В Пудожскую ЦРБ поступил спиральный компьютерный томограф, сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии.

В центральную районную больницу Пудожского района поступил 32-срезовый спиральный компьютерный томограф.



«Наша цель, чтобы такое оборудование было в каждой больнице.

В Пудоже мы сделали специальное помещение под СКТ, которое соответствует всем санитарным требованиям. В ближайшее время оборудование распакуют в присутствии поставщика и начнут установку», - сообщил в соцсети Михаил Охлопков.



Томограф закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения.



Напомним, за последние два года СКТ появились в городских поликлиниках № 1 и 4, в госпитале для ветеранов войн и республиканской инфекционной больнице, закуплен ядерный магнитно-резонансный томограф в детскую республиканскую больницу.