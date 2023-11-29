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Комплекс «Рычи, не молчи» поступил в лоухское отделение соцреабилитации

Новости. Общество
07:00, 30 Ноября 2023
фото: © Лоухский район / VK

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Оборудование поможет проводить занятия с уклоном в коррекционную педагогику и диагностику проблем с речевым аппаратом.

Как сообщили в официальном паблике Лоухского района Карелии, в районное отделение социальной реабилитации подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» поступило новое оборудование.



Интерактивный комплекс «Рычи, не молчи» поможет специалистам проводить развивающие занятия с уклоном в коррекционную педагогику, диагностику проблем с речевым аппаратом у детей и анализ занятий ребенка с логопедом, отметили в источнике.

«Интерактивный комплекс „Рычи, не молчи“ — это современное решение повышения эффективности занятий. Он подходит под все возрастные группы. Данный комплекс позволяет отображать справочную информацию, предоставлять наглядные обучающие пособия, видеоролики для легкого обучения», — написали в сообществе.



Комплекс позволяет оснащен микрофоном и веб-камерой, что сделает процесс занятий еще более увлекательным. Получатели социальных услуг могут в полной мере окунуться в мир интерактивных заданий, подчеркнули в паблике.

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