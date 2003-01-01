Комплекс защитных сооружений от затопления приводят в порядок в Калевале

К 2026 году в Калевале полностью отремонтируют комплекс сооружений инженерной защиты поселка.
Ремонт начался этим летом, рассказали в Минприроды Карелии. Выполняет работы ООО «Автодороги-Питкяранта».
— Проект технически сложный — для ремонта водопропускной трубы подрядчику было необходимо осушить канал, проложить на дне специальную мембрану и затем поэтапно заниматься заменой разрушающихся частей трубы, — говорится в сообщении.
Ремонт идет с опережением графика. Выполнены работы по прокладке основного трубопровода. Он позволит регулировать объемы воды в комплексе сооружений инженерной защиты Калевалы, что защитит поселок от затопления и подтопления.
Завершат работы в будущем году. На эти цели Карелия получит из федерального бюджета почти 30 миллионов рублей.
