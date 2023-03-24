Комплексная косметология в GENESIS клиника

Это сочетание аппаратных, уходовых эстетических и инъекционных методик.

Почему? Только сочетанием различных методик можно добиться стойкого, желаемого и безопасного эффекта. В тренде естественная красота, с минимумом косметики; в моде быть здоровым, «ЗОЖ и ПП рулят».

Аппаратная косметология — это, заслуженно, прорыв 21-го века. С появлением нового оборудования и методик в дерматологии, трихологии, косметологии произошла настоящая революция. Появилась возможность омолодить или убрать дефекты кожи не за счет введения искусственно синтезированных веществ, не за счет ножа пластического хирурга, а за счет нормализации и стимуляции собственных клеток на выработку своих коллагена, эластина. Это действительно эффективно, это безопасно, это комфортно для пациента, главное — это физиологично! , то есть естественно для нашего организма.

GENESIS клиника использует в работе только оригинальные инъекционные препараты, только сертифицированную профессиональную космецевтику, только оригинальное сертифицированное медицинское оборудование.

Наш аппаратный парк представлен оборудованием, считающимся «золотым стандартом» в своем классе, зачастую такое оборудование представлено в Карелии только в GENESIS клиника. Надеемся, пока. Например, в нашем парке многофункциональная платформа VENUS Versa, многофункциональная лазерная платформа Candela Nordlys, система фотодинамической терапии REVIXAN.

На серьезном оборудовании работают только медицинские работники, имеющие соответствующую подготовку, все оборудование имеет «защиту от дурака» — этим обеспечивается эффективность и безопасность.

Интересно, что стоимость таких процедур приемлема для подавляющего большинства, в этом легко убедиться, посмотрев наш прейскурант. И это быстро поняли наши гости из Финляндии, Санкт-Петербурга, Москвы.

А если серьезно и просто: с помощью комплексной косметологии мы в GENESIS клиника лечим кожу, а косметический эффект — это, по сути, побочный эффект нашего лечения. Здоровая кожа говорит о здоровье человека, это всегда красиво.

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GENESIS клиника — красивое здоровье

г. Петрозаводск, пр. Ленина, 21

Тел.: (88142) 79-85-11

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