890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Объявлены победители конкурса «Экспортёр года» Карелии по итогам 2021 года
25.04.2022 15:19
Жители Петрозаводска получили уведомления об отключении горячей воды на целый месяц
28.04.2022 13:52
В Гидрометцентре Карелии рассказали, какую погоду выдаст небесная канцелярия на майские праздники
28.04.2022 15:29

Комплексную застройку вместо старых домов в Петрозаводске поддержали в правительстве России

Новости. Общество
07:15, 29 Апреля 2022

Новости партнеров

Власти Карелии планируют комплексную застройку на месте снесенного аварийного жилья в трех районах Петрозаводска.

Это следует из сообщения правительства республики об итогах встречи заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и главы Карелии Артура Парфенчикова в Москве.

Губернатор рассказал о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Карелии.

«Марат Хуснуллин, комментируя доклад, отметил положительную динамику и подчеркнул, что региону нужно увеличивать объемы ввода многоквартирного жилья и развивать механизм комплексного развития территорий. На данный момент в Карелии планируется к реализации три проекта комплексной застройки, все они — в Петрозаводске. Это район проспекта Октябрьского, улицы Северной и Древлянской набережной», — говорится в сообщении.

Улица Северная расположена недалеко от улицы Шотмана, а Древлянская набережная — в районе набережной Ла-Рошель.

Ранее Парфенчиков говорил, что в течение ближайшие пяти лет планируется расселение более 700 многоквартирных аварийных домов в Петрозаводске. Освоение освободившихся участков приведет фактически к формированию «новой модели» городской застройки, отметил глава республики.

 

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
25.04.2022, 13:59
Зима вернется в Карелию к 1 мая
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
25.04.2022, 17:02
Девушка в Карелии напрасно пригласила незнакомца в гости послушать музыку и выпить
24.04.2022, 13:57
«Если раньше за качественными продуктами и одеждой жители Карелии ездили в Финляндию, то теперь могут смело ездить в Беларусь»
22.04.2022, 09:11
«Только бы хуже не было»

Аналитика

28.04.2022 17:09
Обществоведение
Национальная библиотека Карелии «протекла» и требует очередных миллионов
Капитальный ремонт в Национальной библиотеке Карелии никак не может закончиться из-за некачественно выполненных работ подрядчика, который решил «самоликвидироваться».
Карелфорум 2022 — такого в Петрозаводске ещё не было!
28.04.2022 11:23
«Это наш шанс»
27.04.2022 14:28
«Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы»
25.04.2022 11:54
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
22.04.2022 16:39
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.