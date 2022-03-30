Комплексную застройку вместо старых домов в Петрозаводске поддержали в правительстве России

Власти Карелии планируют комплексную застройку на месте снесенного аварийного жилья в трех районах Петрозаводска.

Это следует из сообщения правительства республики об итогах встречи заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и главы Карелии Артура Парфенчикова в Москве.

Губернатор рассказал о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Карелии.

«Марат Хуснуллин, комментируя доклад, отметил положительную динамику и подчеркнул, что региону нужно увеличивать объемы ввода многоквартирного жилья и развивать механизм комплексного развития территорий. На данный момент в Карелии планируется к реализации три проекта комплексной застройки, все они — в Петрозаводске. Это район проспекта Октябрьского, улицы Северной и Древлянской набережной», — говорится в сообщении.

Улица Северная расположена недалеко от улицы Шотмана, а Древлянская набережная — в районе набережной Ла-Рошель.

Ранее Парфенчиков говорил, что в течение ближайшие пяти лет планируется расселение более 700 многоквартирных аварийных домов в Петрозаводске. Освоение освободившихся участков приведет фактически к формированию «новой модели» городской застройки, отметил глава республики.