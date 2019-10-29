"Компост-мобиль" начнет работу в выходные

Петрозаводчане 3 ноября смогут сдать в безопасную утилизацию органические отходы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В воскресенье состоится первый рейс "Компост-мобиля" в этом сезоне. Волонтеры проекта примут у горожан органические отходы на переработку. Они используются для производства сельскохозяйственного удобрения – компоста.



В переработку можно сдавать использованную чайную заварку и кофейную гущу, жирные картонные коробки, салфетки, втулки от бумаги и бумажных полотенец, шелуху от семечек, остатки нежирной пищи, отходы растительного происхождения (очистки, шкурки, огрызки, корки, кроме цитрусовых), яичную и ореховую скорлупу, а также фруктовые косточки. Список принимаемых отходов расширился – с полной его версией и правилами передачи можно ознакомиться в группе "Компост-мобиль".

Органику волонтеры принимают в холодное время года, с ноября по март. Традиционно маршрут "Компост-мобиля" совпадает с рейсами "Сбормобиля" и "Металлмобиля".

Организаторы призывают участников проекта накапливать органику в многоразовой таре. Ее, как и в прошлом сезоне, будут раздавать бесплатно на рейсах передвижного пункта.