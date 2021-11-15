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Композитор Геннадий Вавилов и режиссер Владимир Рудак получат стипендии правительства Карелии

Новости. Культура
14:35, 17 Декабря 2021
фото: Геннадий Вавилов © Карельская государственная филармония

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В список стипендиатов 2021 года вошли восемь членов творческих союзов республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал 17 декабря распоряжение о назначении республиканских стипендий членам творческих союзов. В списке стипендиатов — восемь известных карельских литераторов, музыкантов, художников, архитекторов и кинематографистов. В их числе:

Екатерина Андреева из Союза театральных деятелей,
Геннадий Вавилов — из Союза композиторов,
Ирина Власова — из регионального представительства Международного союза педагогов-художников,
Андрей Гречкин — из  Союза архитекторов,
Александра Левицкая — из Союза дизайнеров,
Елена Леонтьева из Союза художников,
Татьяна Мешко — из Союза писателей
и Владимир Рудак — из Союза  кинематографистов Карелии.

Напомним, республиканские стипендии членам творческих союзов были учреждены правительством Карелии в 1999 году. Средства на эти цели заложены в региональном бюджете.

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Комментарии

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Hовый
2021-12-17 15:40:25
А фуксу стипендию.. Он же весь в творчестве - фельетоны пишет :)
родитель
2021-12-17 15:27:45
Дуся Либерзон, стипендии дают не за что, а для чего.
кир
2021-12-17 15:05:29
Не голодают. Надбавка к пенсии есть, кому за 80 лет.
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-17 14:55:01
з а ч т о ?
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