Композитор Геннадий Вавилов и режиссер Владимир Рудак получат стипендии правительства Карелии

В список стипендиатов 2021 года вошли восемь членов творческих союзов республики.
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал 17 декабря распоряжение о назначении республиканских стипендий членам творческих союзов. В списке стипендиатов — восемь известных карельских литераторов, музыкантов, художников, архитекторов и кинематографистов. В их числе:
Екатерина Андреева из Союза театральных деятелей,
Геннадий Вавилов — из Союза композиторов,
Ирина Власова — из регионального представительства Международного союза педагогов-художников,
Андрей Гречкин — из Союза архитекторов,
Александра Левицкая — из Союза дизайнеров,
Елена Леонтьева из Союза художников,
Татьяна Мешко — из Союза писателей
и Владимир Рудак — из Союза кинематографистов Карелии.
Напомним, республиканские стипендии членам творческих союзов были учреждены правительством Карелии в 1999 году. Средства на эти цели заложены в региональном бюджете.
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