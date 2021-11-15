Композитор Геннадий Вавилов и режиссер Владимир Рудак получат стипендии правительства Карелии

В список стипендиатов 2021 года вошли восемь членов творческих союзов республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал 17 декабря распоряжение о назначении республиканских стипендий членам творческих союзов. В списке стипендиатов — восемь известных карельских литераторов, музыкантов, художников, архитекторов и кинематографистов. В их числе:

Екатерина Андреева из Союза театральных деятелей,

Геннадий Вавилов — из Союза композиторов,

Ирина Власова — из регионального представительства Международного союза педагогов-художников,

Андрей Гречкин — из Союза архитекторов,

Александра Левицкая — из Союза дизайнеров,

Елена Леонтьева из Союза художников,

Татьяна Мешко — из Союза писателей

и Владимир Рудак — из Союза кинематографистов Карелии.

Напомним, республиканские стипендии членам творческих союзов были учреждены правительством Карелии в 1999 году. Средства на эти цели заложены в региональном бюджете.