Композитор из Карелии стала лауреатом всероссийского конкурса «Мелодия детства»

Карельский композитор Наталья Жемойтук стала лауреатом Всероссийского конкурса-фестиваля «Мелодия детства-2», посвященного созданию песен для детей.
Наталья Жемойтук — заслуженный работник культуры Карелии, известный в республике композитор и педагог. Она представила на конкурс песню «Пес по кличке Чик», написанную в соавторстве с поэтессой Ольгой Папушенко.
16 ноября произведение прозвучало в Московской государственной консерватории в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова под управлением дирижера Анатолия Кислякова. Композиция также войдет в электронный нотный сборник конкурса-фестиваля.
Победа в престижном всероссийском конкурсе стала важным достижением в творческой биографии карельского композитора. Песня «Пес по кличке Чик» теперь будет доступна для исполнения детскими коллективами по всей России.
На конкурсе были представлены работы авторов со всей России, сообщает Детская школа искусств г. Пудож.
Напомним, петрозаводский вокальный ансамбль завоевал ГРАН-ПРИ на конкурсе искусств в Санкт-Петербурге.