Композиция итальянского музыканта принесла международную победу гитаристке из Карелии

С произведением Маттео Каркасси «Andantino» Софья Брагина заняла первое место.
Учащаяся Детской хоровой школы Петрозаводска стала лауреатом международного конкурса, сообщили в паблике городской администрации.
В Москве завершился международный конкурс-фестиваль «STAR FEST». Ученицу Детской хоровой школы Петрозаводска Софью Брагину наградили дипломом лауреата I степени.
Карельская гитаристка совместно с педагогом Мариной Клюкас подготовила произведение Маттео Каркасси «Andantino». Софья выступила в номинации «Инструментальное исполнительство (народные инструменты)».
Конкурс организовали при поддержке Министерства культуры России, отметили в источнике.
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