Компрессор для кондиционера: что это, основные виды, когда менять и как подобрать

Компрессоры являются невероятно сложным изделием, состоящим из множества деталей, каждая из которых выполняет свою функцию.

Охладительные установки являются невероятно сложным изделием. Поскольку данное климатическое оборудование состоит из множества деталей, собранных в единый механизм. При этом там нет лишних или не нужных компонентов. Каждый элемент выполняет строго отведенную функцию.

Например, компрессор кондиционера обеспечивает (гарантирует) устойчивую работу всей системы. Запустить агрегат без него попросту не получится. Ведь такой аппарат моментально сгорит и мгновенно придет в негодность.

Что представляет собой вышеуказанный элемент?

Во-первых, это уникальный, а главное важнейший узел охладительной установки. Именно данный элемент прокачивает специальную жидкость по мелким трубам. А также эффективно сжимает ее, разделяя стороны кондиционера на всасывающую и нагнетающую зону.

Во-вторых, эта деталь обладает удивительной износостойкостью, невероятной долговечностью. В некотором смысле вышеуказанный компонент следует сравнивать с сердцем человека. Хотя компрессор собран из искусственных материалов.

А какие виды вышеуказанных элементов выпускают?

Современные заводы разрабатывают и выпускают массу запчастей. Не является исключением и упомянутый ранее компрессор, видов которого насчитывается порядка пяти:

• легкие ротационные;

• мощные винтовые;

• инновационные спиральные;

• классические поршневые;

• промышленные центробежные;

Первые подходят для бытовых охладительных установок. Поскольку они компактные и стоят недорого. Вторые применяются в мощном климатическом оборудовании, которое используется на заводах, фабриках, лабораториях. Третьи не подлежат ремонту, их нужно заменять полностью.

А вот четвертые ставятся только на самые бюджетные модели кондиционеров. Это изделия с небольшим ресурсом (сроком службы). Поэтому поршневые компрессоры считаются устаревшими. Ну, а центробежные модели являются неотъемлемым компонентом самых долговечных систем охлаждения.

А когда нужно менять вышеуказанный элемент?

Существует две ситуации, когда требуется замена рассматриваемой детали: при плановом техническом обслуживании, во время срочного ремонта. Конечно, дожидаться последнего варианта неразумно. Поэтому стоит позаботиться об установке исправного узла, если:

• выработан его номинальный ресурс;

• установка потеряла начальную эффективность;

• конденсор полностью забит пылью, паутиной, грязью;

• слышен неестественный (чрезмерный) шум при работе системы.

При этом в особо запущенных случаях приходится менять не только непосредственно сам компрессор, но и иные узлы или трубы. Поскольку они тоже способны засориться. В результате чего установка исправного узла не даст нужного эффекта.

Что может спровоцировать поломку вышеуказанного элемента?

Наиболее распространенными причинами, приводящими к преждевременному выходу из строя данного элемента, являются неправильная эксплуатация охладительного оборудования и частые скачки напряжения. А также неквалифицированный ремонт упомянутых аппаратов.

Как подобрать вышеуказанный элемент?

Узел должен быть полностью идентичен тому, что требует замены. Нельзя устанавливать компонент, который обладает худшими характеристиками или не подходит по габаритам.

Поэтому при подборе исправного узла необходимо строго соблюдать следующие рекомендации:

• нужно выбирать компрессор, произведенный известной компанией;

• марка (вид) старого и нового изделия должны полностью совпадать;

• запчасть должна быть собрана из оригинальных комплектующих элементов.

А еще лучше сразу обратиться к консультанту online магазина. Поскольку он обладает профессиональными навыками и с легкостью подберет оптимальный компрессор.