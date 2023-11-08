«Жильцы у нас не главное», — девятиэтажка в Петрозаводске пять дней плавала в нечистотах

Жители дома в Петрозаводске возмущаются тем, что их дома «нет на балансе города», и в случае аварии они, как было на этой неделе, остаются один на один с коммунальной бедой.

Фотографии затопленного подвала в доме по Комсомольском у проспекту в карельской столице и пост отчаяния были опубликованы в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

Автор поста с удивлением написал: «Разве может быть, что дорога, фонарь, лестница и т. д. ничьи в Петрозаводске?»

Но все это «мелочь», как сказал петрозаводчанин, по сравнению с тем, с чем столкнулись жильцы 9-этажного дома на Комсомольском проспекте, 2Б. Как уточнил пользователь сети, земля ведомственная, дом строили военные.

«Оказывается, канализация тоже может быть непонятно чья и кто ее должен чистить — тоже загадка. Хотя за коммуналку платим в Птз, в том числе за обслуживание канализации, за аварийность, за ОДН по канализации», — написал житель девятиэтажки.

«Аварийные службы, водоканал, администрация, Минобороны оставили по сути в опасности жильцов: дышим сероводородом (есть астматики, аллергики); булькает на средних этажах в квартирах; уже затопило подвал (влияние на фундамент), а в нем еще есть электрощитовая и теплоузел стоимостью явно не в несколько тысяч рублей», — продолжил рассказ пользователь сети.

В подъезде дома постоянно открыты окна. «Получается, что отапливаем улицу из своего кармана, видно, из-за этого в Птз так тепло», — грустно пошутил петрозаводчанин.

«Подвал ПетроГИЦ откачивать не будет, т. к. это бесполезная работа, а деньги потратятся, и машину надо гонять, а колодец на улице нужно прочистить. Пока пусть все нечистоты в подвал будут выливаться и… дышите глубже», — резюмировал он.

«Хочется верить, что вишенки на этом торте-канализации в виде комментария от Администрации или жилинспекции со словами „ждите ответа в течение 5 дней“ и „город за это не отвечает“ не будет, а просто сделают так, что реально прочистят колодец», — заключил горожанин.

Как рассказали журналисту «Столицы на Онего» жильцы дома, они в пятницу, 3 ноября почувствовали сильный неприятный запах канализации и, спустившись в подвал, обнаружили его затопленным. Жильцы дома, находясь в самом бедственном положении, звонили во все службы, в том числе и в управляющую компанию, аварийную службу, но спасать бедолаг никто не приехал.

А впереди были длинные выходные… Как уточнила мама пятерых детей, проживающая здесь с семьей, именно она чаще всего звонит по всем инстанциям и общается по всем возникающим в доме проблемам, будь то вышедшая из берегов канализация, невывезенный мусор, перегоревшие фонарии, недоходящая до верхних этажей вода (и такое бывало) и прочие многочисленные коммунальные беды.

И все всегда упирается в то, что зона ответственности так и не определена окончательно. По соседству стоит еще один дом с ведомственными квартирами для военнослужащих, в котором жильцы сталкиваются с аналогичными проблемами.

«Вас нет на балансе города, земля — армии России, разбирайтесь! — передает слова коммунальных служб женщина и продолжает: — Да, наш дом находится на территории армии России, руководство в Москве. Но платим городу. Нам-то что делать?!»

Один из жильцов пытался как-то добиться правды, все правильно оформить и сделать так, как надо и что надо, рассказала также горожанка. Попытка не увенчалась успехом, мужчина потом продал квартиру в этом доме, не выдержав нескончаемых и нерешаемых коммунальных бедствий и устав бороться с ветряными мельницами.

«Своими силами мы ничего не можем сделать…» — сказала в завершение встречи жительница Петрозаводска.

В итоге, спустя пять долгих дней, три из которых были выходными, все обитатели многострадального дома вдыхали сильный запах канализации, «в квартирах пахло невыносимо», рассказали жильцы журналисту «Столицы на Онего». Стойкий зловонный запах был и в подъезде дома. На шестой день все-таки приехали специалисты аварийки и управляющей, прочистили колодцы, оставили объявление на дверях. На следующий день вода в подвале заметно ушла, но не до конца. Запах, правда, не пропал.

Как рассказала «Столице на Онего» в пятницу, 10 ноября, все та же собеседница, сотрудники управляющей приезжали накануне, в четверг, и пообещали провести какую-то чистку в подвале, чтобы окончательно избавить от жуткого запаха и оставшейся в подвале воды. «Прошло полдня, но никто не приезжал», — уточнила женщина.