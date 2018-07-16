Комсомольский проспект в Петрозаводске продлят

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Администрация Петрозаводска планирует в этом году профинансировать разработку проектной документации для строительства дополнительного участка Комсомольского проспекта.
Это следует из проекта изменений в городском бюджете на 2018 год.
Согласно документу, в этом году будут объявлены аукционы для выбора подрядных организаций, которые разработают проектную документацию для строительства пяти новых участков городских улиц.
В списке числится продление Комсомольского проспекта. Предполагается реконструкция автодороги, которая идет от транспортной кольцевой развязки рядом с гипермаркетом "Лента" в сторону городской свалки мимо жилых комплексов "Облака" и "Белые ночи".
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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