"Кому на Руси жить хорошо": парламент Карелии закупит полтысячи детских книг

Законодательное собрание республики намерено приобрести более 500 художественных книг, сообщается на сайте госзакупок.

Заксобрание республики выступает заказчиком в рамках электронного аукциона на поставку более 500 художественных книг. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 124 тыс. 858 рублей. Источником финансирования служит республиканский бюджет.

Список книг, которые планирует закупить парламент, включает в себя 41 позицию. В их числе рассказы Антона Чехова, "Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье" Льюиса Кэролла, "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, "Кому на Руси жить хорошо" Николая Некрасова, книги по науке для детей и так далее. Указанные в списке книги должны поступить по 20, 10 или 9 штук по каждой позиции. Всего их планируется приобрести более 500 штук.

Как пояснили "Столице на Онего" в пресс-службе карельского парламента, детские книги станут подарками депутатов для различных соцучреждений. В частности, парламентарии в ходе своих командировок планируют вручать литературные издания представителям школ и библиотек.

Ранее сообщалось, что Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента.