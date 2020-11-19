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"Кому на Руси жить хорошо": парламент Карелии закупит полтысячи детских книг

Новости. Общество
16:23, 20 Ноября 2020
фото: pxhere.com
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Законодательное собрание республики намерено приобрести более 500 художественных книг, сообщается на сайте госзакупок.

Заксобрание республики выступает заказчиком в рамках электронного аукциона на поставку более 500 художественных книг. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 124 тыс. 858 рублей. Источником финансирования служит республиканский бюджет.

Список книг, которые планирует закупить парламент, включает в себя 41 позицию. В их числе рассказы Антона Чехова, "Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье" Льюиса Кэролла, "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, "Кому на Руси жить хорошо" Николая Некрасова, книги по науке для детей и так далее. Указанные в списке книги должны поступить по 20, 10 или 9 штук по каждой позиции. Всего их планируется приобрести более 500 штук.

Как пояснили "Столице на Онего" в пресс-службе карельского парламента, детские книги станут подарками депутатов для различных соцучреждений. В частности, парламентарии в ходе своих командировок планируют вручать литературные издания представителям школ и библиотек.

Ранее сообщалось, что Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-20 17:19:58
Это забота о детях или надо искать финансовый след?
агрекалчнутый
2020-11-20 16:55:15
Нам книг не надо. Мы тексты бродског , солжыницына и прочих антисоветчиков наизусть. знаем. Читаем их вслух в интернете, сотрясая воздух сухощавыми интеллигентскими ручонками. Тащимся с этого и хвалим друг друга. А еще любим восхищаться и поздравлять в интернете с днем рождения всякими открыточками.
ЗС
2020-11-20 16:36:39
А Законодательное Собрание книги только издательства АСТ читает? Что насчёт книг издательств Карелии? Хотелось бы провести опрос среди членов Законодательного Собрания РК: какие издательства Карелии они знают и какие книги наших карельских писателей они читали? Вот бы видео-ответ получить!
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