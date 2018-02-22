Кому положены налоговые льготы на хозпостройки

Министерство финансов РФ разъяснило порядок получения налоговых льгот на хозяйственные постройки, расположенные на садоводческих участках.

Министерство опровергло сообщения СМИ о том, что для получения налоговой льготы пенсионеру требуется наличие у него инвалидности.

"В ряде средств массовой информации содержится информация о том, что предоставление налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц пенсионерам осуществляется только в том случае, если они одновременно являются инвалидами. Указанная информация не соответствует действительности. Перечисленные в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса РФ категории граждан, имеющие право на налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц, являются самостоятельными и независимыми друг от друга. То есть для получения налоговой льготы пенсионеру не требуется наличия у него инвалидности, достаточным является подтверждение статуса пенсионера", - говорится в сообщении Минфина.

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