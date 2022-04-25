Кому в Карелии работодатели готовы платить больше 100 тыс. рублей

Жителям Карелии, ищущим работу, в апреле доступны порядка 200 «дорогих» вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей и выше.

Вакансии размещены на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают компании из автомобильного бизнеса, из отраслей металлургии и машиностроения, а также компании-ретейлеры.

Например, в Карелии требуется монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации на зарплату от 155 тыс. рублей до вычета НДФЛ.

Директору гипермаркета готовы платить от 150 тыс. рублей на руки, маркетологу — до 150 тыс. рублей, супервайзеру — до 130 тыс. рублей. программисту 1 °C — от 120 тыс. рублей.

На зарплату до 120 тыс. рублей могут рассчитывать претенденты на должности руководителя отдела оптовых продаж, заведующего аптекой, руководителя обособленного подразделения.

От 110 тыс. рублей обещают врачу анестезиологу-реаниматологу и геодезисту.