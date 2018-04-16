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Новости. Общество
20:20, 16 Апреля 2018

Кончита Вурст рассказала о своем ВИЧ-статусе

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Победительница "Евровидения" рассказала, почему обнародовала эту информацию.

Эпатажная певица и победительница "Евровидения-2014", 29-летняя Кончита Вурст объявила о своем положительном ВИЧ-статусе, пишет Cosmopolitan. "Настало время освободить меня от дамоклова меча. Я ВИЧ-положительна много лет. Это не касается публики, но мой бывший бойфренд угрожал раскрыть эту информацию. Я никому не дам права пугать меня или влиять на мою жизнь", - написала Кончита в Instagram.

Кончита рассказала, что не хотела раскрывать свой статус. Эта информация, по мнению певицы, должна быть интересна только тем, с кем у нее возможен сексуальный контакт. Кончита принимает необходимые медикаменты. Ее семья и близкие давно знают о диагнозе и безоговорочно поддерживают. Певица призналась, что надеется: ее рассказ поможет уменьшить стигматизацию больных ВИЧ.

Кончита Вурст - сценический псевдоним австрийского певца Томаса Нойвирта. Впервые Кончита вышла на сцену в 2011 году. Ее песни призывают к толерантности и отказу от ксенофобии.

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