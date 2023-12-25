«Кондопога осиротела», — в Карелии скончался известный спортсмен и музыкант

Кондопожанин Альфред Фирсов умер на 61-м году жизни.

В Кондопоге скончался спортсмен и музыкант Андрей Фирсов, очень известный в своем городе. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано в Кондопоге». Альфред Фирсов, часто выступавший с концертами в своем городе, только 24 декабря отпраздновал юбилей — 60 лет — а уже 25 числа его не стало.

«Пусть небольшая, но легенда Кондопоги, его песни до мурашек… Альфред, царство небесное», — написал автор поста.

«Потеря невосполнимая, всегда восхищался этим человеком! Больше город не услышит его песен. В наших сердцах память о нем сохранится навсегда», — выразили соболезнования комментаторы.

По словам другого кондопожанина, «с уходом отца и сына Фирсовых ушла целая эпоха».

Напомним, в начале года, 30 января, не стало отца Альфреда — Германа Фирсова, одного из первых хэви-металлистов страны.