Кондопожане остались без городского автобуса

Известный в городе бумажников перевозчик прекратил обслуживать один из маршрутов.

В адрес администрации Кондопожского района поступило заявление от ИП Данилкиной В.Е. о прекращении пассажирских перевозок по муниципальному маршруту № 1 «А» «ул. Кондопожская — Сандальская набережная — ул. Новокирпичная».



«В связи с нерентабельностью маршрута, а также частыми жалобами пассажиров о срывах рейсов», — привели причины в паблике районных властей.



Чиновники собираются объявить открытый конкурс по поиску новогоперевозчика.



Информацию о результатах должны опубликовать на официальном сайте администрации, а также в группе в соцсети.