Кондопожанин избежал реального заключения за покупку наркотиков

За приобретение наркотиков в крупном размере Кондопожский суд назначил местному жителю условный срок
Кондопожский суд определил в качестве наказания местному жителю условный срок за приобретение наркотических веществ в крупном размере, об этом сообщили в пресс-службе судов.
— В марте 2025 года житель г. Кондопоги заказал для личного потребления в интернет-магазине, специализирующемся на распространении наркотических средств путем размещения их в тайники (закладки), наркотическое средство в крупном размере, которое в последующем забрал из тайника-закладки, расположенном в лесном массиве, — рассказали в пресс-службе.
Молодого человека задержали сотрудники полиции в момент, когда он находился в чужой машине, водитель не знал о наркотических пристрастиях задержанного. Суд назначил молодому человеку условное осуждение с испытательным сроком.
— Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, наличие по делу смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд счел возможным достижение целей наказания без реального отбывания подсудимым лишения свободы, — подчеркнули в пресс-службе.
Приговор Кондопожского городского суда Республики Карелия вступил в законную силу.