Кондопожанин нашел банковскую карту соседки и устроил шопинг за ее счет

Житель Кондопоги, обнаруживший возле дома «бесхозную» карту, воспользовался ее содержимым по своему смотрению.

47-летний житель Кондопоги нашел возле подъезда, в котором проживает, банковскую карту, обманом присвоил ее себе и отправился за покупками. В магазине мужчина приобрел алкоголь и продукты, потратив на все вместе свыше трех тысяч рублей.

Как сообщили в МВД по Карелии, владелицей карты оказалась 35-летняя соседка злоумышленника. После потери инструмента расчетов женщина обратилась в полицию.

Оказавшись в руках правоохранителей, нарушитель признался в содеянном. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Ранее мы писали, что 46-летний житель деревни в Прионежском районе неоднократно похищал вещи и продукты из гаража своей родственницы, чтобы потом продать их, а на вырученные деньги купить спиртное.