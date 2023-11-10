Кондопожанин поработает на государство за грабеж и кражу у незнакомца

Житель города бумажников приговорен к принудительным работам.

Кондопожский горсуд вынес приговор в отношении жителя райцентра. Его признали виновным в краже и грабеже, совершенными в марте.



Установлено, что злоумышленник пустил к себе домой едва знакомого мужчину и избил его, нанеся не менее 10 ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего.



После хозяин жилья забрал из кармана жертвы мобильный телефон и банковскую карту. С последней он позже снял деньги, которые потратил на свои нужды.



Суд приговорил его к принудительным работам. Приговор не вступил в законную силу, рассказали в Кондопожском городском суде.