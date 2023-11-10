Кондопожанин поработает на государство за грабеж и кражу у незнакомца

Житель города бумажников приговорен к принудительным работам.
Кондопожский горсуд вынес приговор в отношении жителя райцентра. Его признали виновным в краже и грабеже, совершенными в марте.
Установлено, что злоумышленник пустил к себе домой едва знакомого мужчину и избил его, нанеся не менее 10 ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего.
После хозяин жилья забрал из кармана жертвы мобильный телефон и банковскую карту. С последней он позже снял деньги, которые потратил на свои нужды.
Суд приговорил его к принудительным работам. Приговор не вступил в законную силу, рассказали в Кондопожском городском суде.
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