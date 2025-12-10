Кондопожанин с «разбитым сердцем» ключами расцарапал автомобиль бывшей возлюбленной

В полиции назвали сумму ущерба, нанесённого владелице повреждённого транспортного средства.
40-летний житель Кондопоги, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ключами расцарапал поверхность автомобиля, который принадлежит его бывшей избраннице. Об этом сообщили в МВД по Карелии.
— По версии полиции, поздним вечером горожанин (…) подошёл к машине своей бывшей возлюбленной. Вспомнив былые обиды и неприятное расставание, он достал из кармана ключи и поцарапал ими автомобиль. Кроме того, в отместку он сломал щётку дворника, — рассказали в ведомстве.
Ушерб, нанесённый владелице повреждённой иномарки, составил 61100 рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело об умышленной порче чужого имущества. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее 36-летний житель Беломорска разбил стёкла автомобиля своей бывшей сожительницы, расстроившись из-за недостатка её внимания.