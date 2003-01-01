Кондопожанин выплатит штраф за попытку подкупа полицейских после пьяной езды

Размер санкции вдвое превышает размер взятки, которую он предлагал.
Житель Кондопоги, решивший избежать наказание за вождение в пьяном виде, признан виновным в попытке подкупа полицейских, сообщили в Следственном комитете Карелии.
— В начале июня 2025 года мужчина, двигаясь в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения по одной из автомобильных дорог города, был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы. Желая избежать ответственности за совершение административного правонарушения, подразумевающего лишение водительского удостоверения, фигурант принял решение передать взятку сотрудникам ДПС и, находясь в их служебном автомобиле, неоднократно высказал предложение о передаче денежных средств в размере 30 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.
К сожалению авантюриста, встретившиеся на его пути правоохранители оказались добропорядочными гражданами и от взятки отказались.
В итоге суд приговорил кондопожанина к 4 годам условного лишения свободы и штрафу в размере 60 тысяч рублей.