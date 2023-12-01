Кондопожанка пошла на грабеж ради мобильного телефона и кошелька

Полиция Кондопожского района раскрыла дело о грабеже.

В правоохранительные органы Кондопожского района поступило заявление от жительницы города. У нее отобрали сумку, в которой находились мобильный телефон и кошелек.

Женщина рассказала полицейским, что, скорее всего, оставила сумку в подъезде, когда в спешке открывала дверь в свою квартиру. Она быстро заметила пропажу, но имущество найти не смогла.

Полицейские обошли все квартиры в подъезде и выяснили, что сумка пропала в результате преступления. Подозреваемой оказалась 42-летняя соседка потерпевшей.



Она во всем призналась и вернула похищенное, рассказали в МВД Карелии. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет колонии.