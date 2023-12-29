Кондопожская полиция раскрыла первое в этом году дело об угоне

Мужчина лишил автомобиля собутыльницу.

В полицию Кондопожского района поступило заявление об угоне. 37-летняя горожанка сообщила, что не нашла свою иномарку на привычном месте у дома.

Оперативники выяснили, что накануне женщина отдыхала в большой компании. Один из гостей, 33-летний кондопожанин, воспользовался тем, что ключи от машины остались без присмотра и украл их. Затем он покинул компанию, отыскал чужой автомобиль на парковке и уехал. Через некоторое время подозреваемый оставил машину в случайном месте и вернулся домой.

В полиции безработный мужчина признал свою вину и пояснил, что просто хотел прокатиться. Возбуждено и расследуется уголовное дело об угоне, рассказали в МВД Карелии. С мужчины взяли подписку о невыезде.