Кондопожская ЦРБ, где ночью произошел пожар, работает в штатном режиме

В Минздраве рассказали, как работает Кондопожская ЦРБ после ночного пожара.
Министр здравоохранения Карелии находится в больнице с 6 утра. Он уточнил, что инфекционный корпус, где произошел пожар, — это отдельно стоящее здание, где на первом этаже размещены инфекционное и паллиативное отделение. На втором этаже — отделения акушерства и педиатрическое.
Всего из отделения были эвакуированы 12 человек, из них четверо детей. Состояние пациентов стабильное, признаков отравления угарным газом нет.
— С начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кондопожскому району Александром Владимировичем Егоровым и главным врачом Анной Викторовной Пасечник осмотрели место возгорания. От дыма и копоти пострадал только коридор инфекционного отделения. Все отделения имеют отдельные входы и выходы. В остальных помещениях в других структурах здания следов пожара нет, - говорит Михаил Охлопков.
Специалист по пожарной безопасности Минздрава Карелии Сергей Ильин уточнил, что в корпусе пожарная сигнализация предварительно работает. Последняя проверка сигнализации обслуживающей организацией была 14 января 2026 года. Учение по противопожарной безопасности в корпусе проводились 12–14 ноября 2025 года. Как сообщил Михаил Охлопков, все ознакомления под приказами и положениями есть. Огнетушители свежие. Проводка заменена в 2012 году. Все провода медные.
— Сейчас важно быстро привести в порядок инфекционное отделение. Больные в ближайшее время будут перемещены в паллиативное отделение на первом этаже этого же здания. Детское и акушерское отделения будут работать в штатном режиме.
Напомним, При пожаре один человек погиб. Причины произошедшего установит специальная комиссия. Не исключён человеческий фактор.
Напомним, пожар в инфекционном отделении Кондопожской ЦРБ произошел в ночь на 26 января. Погиб 77-летний одинокий мужчина, который оформлялся для перевода в психоневрологический интернат. На момент возгорания в отделении находились восемь пациентов, они переведены в основное здание. На втором этаже медучреждения находится детское отделение, никто из малышей не пострадал. Одну женщину с ребенком врачи перевели в основной корпус, еще двух детей отпустили домой вместе с матерью. Персонал отделения не пострадал. Проверку ведет Прокуратура.