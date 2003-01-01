Кондопожская ЦРБ, где ночью произошел пожар, работает в штатном режиме

В Минздраве рассказали, как работает Кондопожская ЦРБ после ночного пожара.

Министр здравоохранения Карелии находится в больнице с 6 утра. Он уточнил, что инфекционный корпус, где произошел пожар, — это отдельно стоящее здание, где на первом этаже размещены инфекционное и паллиативное отделение. На втором этаже — отделения акушерства и педиатрическое.

Всего из отделения были эвакуированы 12 человек, из них четверо детей. Состояние пациентов стабильное, признаков отравления угарным газом нет.

— С начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кондопожскому району Александром Владимировичем Егоровым и главным врачом Анной Викторовной Пасечник осмотрели место возгорания. От дыма и копоти пострадал только коридор инфекционного отделения. Все отделения имеют отдельные входы и выходы. В остальных помещениях в других структурах здания следов пожара нет, - говорит Михаил Охлопков.

Специалист по пожарной безопасности Минздрава Карелии Сергей Ильин уточнил, что в корпусе пожарная сигнализация предварительно работает. Последняя проверка сигнализации обслуживающей организацией была 14 января 2026 года. Учение по противопожарной безопасности в корпусе проводились 12–14 ноября 2025 года. Как сообщил Михаил Охлопков, все ознакомления под приказами и положениями есть. Огнетушители свежие. Проводка заменена в 2012 году. Все провода медные.

— Сейчас важно быстро привести в порядок инфекционное отделение. Больные в ближайшее время будут перемещены в паллиативное отделение на первом этаже этого же здания. Детское и акушерское отделения будут работать в штатном режиме.

Напомним, При пожаре один человек погиб. Причины произошедшего установит специальная комиссия. Не исключён человеческий фактор.