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Кондопожских бумажников отметили наградами

Новости. Общество
10:51, 30 Июня 2025
фото: © «Карелия Палп»

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27 июня на Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате (КЦБК, входит в группу компаний «Карелия Палп») чествовали лучших сотрудников.

По случаю 96-летия предприятия 96 работников КЦБК удостоили почетных грамот и благодарностей Правительства Карелии, Министерства промышленности и торговли региона, Администрации Кондопожского района, а также корпоративных наград.

— Карелию знают как промышленный регион, во многом это заслуга тружеников нашего предприятия – тех, кто стоял у истоков строительства первой бумажной фабрики, кто восстанавливал комбинат после Великой Отечественной войны, тех, кто сохранил славные производственные традиции, сумев передать любовь к своему делу детям и внукам, – отметил управляющий директор Кондопожского ЦБК Сергей Байдин.  — Мы гордимся нашей историей, продуктом и нашим коллективом.

Без малого вековая история предприятия неразрывно связана с историей становления и развития лесопромышленного комплекса республики. ЦБК внес существенный вклад как в социально-экономическое развитие региона, так и в развитие целлюлозно-бумажной отрасли страны.

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие лесопромышленного комплекса Республики Карелия почетными грамотами правительства региона удостоили 10 сотрудников. В числе награжденных — резчик бумаги, картона и целлюлозы бумажного цеха №4 Сергей Люлюкин. Его стаж на предприятии — 34 года.

— Я выпускник нашего кондопожского техникума, тогда еще профессионального училища №15, на предприятии с 1991 года. За три десятилетия мы с бригадой воспитали не одно поколение бумажников, — рассказывает Сергей. — Уверен, наша продукция — самая лучшая. Желаю родному комбинату дальнейшего развития и долгих лет!

Машинист бумагоделательной машины бумцеха №7 Максим Урюпин, награжденный почетной грамотой Минпромторга Карелии, также пришел на комбинат по окончании техникума и службы в армии.

— Я в семье единственный стал бумажником, и горжусь этим, — говорит Максим. — В 2025-м исполняется 23 года, как я на комбинате.

Большинство сотрудников КЦБК – урожденные кондопожане, многие — потомственные бумажники, пришедшие на предприятие по стопам дедов, а некоторые и прадедов. В службе КИПиА вот уже 44 года трудится отец Екатерины Костиной, удостоенной благодарственного письма Министерства промышленности и торговли Республики Карелия.

— На КЦБК трудились и трудятся мои родные, и я горжусь тем, что уже 16 лет продолжаю трудовую династию. Благодарю руководство комбината и Минпромторг республики за оказанную честь: признание моих заслуг и награду, — делится руководитель группы по учету и реализации отходов производства транспортно-складской службы Екатерина Костина.

— Для меня большая честь поздравить вас – сотрудников одного из старейших предприятий республики с очередным днем рождения Кондопожского ЦБК, вместе с вами испытывать радость и гордость за родной комбинат и успехи коллег, — отметила в своем поздравительном сообщении Министр промышленности и торговли Республики Карелия Светлана Астахова. — Труд работников комбината — гарантия уверенности в завтрашнем дне не только для Кондопоги, но и для всего региона. Благодарю вас за преданность избранному делу и предприятию. Желаю комбинату процветания.

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