Кондопожский пенсионер лишился миллиона рублей из-за инвестиционной аферы

Мужчина узнал о возможности инвестировать в телевизионной рекламе.

В Кондопожском районе пенсионер стал жертвой мошенников и потерял более миллиона рублей при попытке инвестировать деньги. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Пострадавший рассказалл, что из телевизионной рекламы узнал о возможности онлайн-инвестирования и связался с менеджерами по указанному номеру.

Мошенники поздравили пенсионера со вступлением в ряды инвесторов и заставили скачать несколько мобильных приложений. Названия приложений создавали иллюзию того, что финансовые инструменты предлагает крупная энергокомпания при государственной поддержке.

В итоге за пару недель кондопожанин перевел мошенникам более миллиона рублей личных сбережений, думая, что получит крупную прибыль. Близкая родственница, обратила внимание на его действия и заподозрила неладное. Выяснилось,что переводы ушли посторонним лицам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются подробные обстоятельства происшествия.