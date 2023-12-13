Кондопожский полицейский Ложкин спас женщину, упавшую в обморок

В адрес начальника кондопожской полиции поступило письмо с благодарностями.

Кондопожанка в письме поблагодарила участкового, лейтенанта полиции Виктора Ложкина, который помог ее сестре.



В одну из ноябрьских ночей полицейский вышел в подъезд, услышав шум и грохот. Соседка почувствовала себя плохо и потеряла сознание.



Ложкин оказал ей первую помощь и вызвал врачей скорой помощи, а также позвонил родным женщины. Когда медики приехали на место, полицейский помог им донести женщину до машины. Также он закрыл дверь в ее квартиру, дождался родственников и передал им ключи.



«Еще раз спасибо Ложкину В.А. за его чуткость и неравнодушие. Побольше бы нам таких работников полиции в наше время», - написала кондопожанка.



Об этом сообщили на сайте МВД Карелии.





