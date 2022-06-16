Кондопожский ЦБК первым в России собирается выпускать растворимую целлюлозу

Модернизация Кондопожского ЦБК позволит в 2026 году начать на предприятии единственное в России производство растворимой целлюлозы.

Об этом сообщил генеральный директор владельца комбината — компании «Карелии Палп» Юрий Айвазов.

По его словам, растворимая целлюлоза широко применяется при производстве волокон и нитей, но в настоящий момент не производится в России.

«Нам очевидно, что одним из главных вариантов сохранения и развития производства на сегодня является диверсификация продуктовой линейки. Так, в 2021 году мы представили рынку и начали выпуск нового продукта — легкограммажной бумаги Ekkö — альтернативы привычной офисной бумаги. Уверен, что стратегия диверсификации продуктов может и должна быть продолжена», — сказал Айвазов.