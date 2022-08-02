Кондопожский ЦБК планирует первым в России наладить выпуск растворимой целлюлозы

Производство новой для российского рынка продукции — растворимой (вискозной) целлюлозы начнется на Кондопожском ЦБК в Карелии.

Об этом главе Карелии рассказал директор компании «Карелия Палп» Юрий Айвазов.

По его словам, растворимая целлюлоза широко применяется при производстве волокон и нитей, но в настоящий момент не изготавливается на территории Российской Федерации.

С точки зрения инвестиций в производство и диверсификации продуктовой линейки компания не стоит на месте, отметил Айвазов.

«Да, мировые события внесли коррективы в наши планы, но мы продолжаем двигаться намеченным курсом. Так, „Карелия Палп“ наращивает выпуск нового продукта — легкограммажной бумаги и картона для упаковочных решений, а также бумаги „Ekkö“ — отлично подходящей для офисных нужд. Состав бумаги на 100% экологичный, для ее изготовления не используются отбеливающие вещества, бумага пригодна для безотходной переработки. Для выпуска „Ekkö“ на предприятии запущена новая производственная линия», — сказал руководитель компании. Новые продукты дополнили традиционную продуктовую линейку компании, в которую входит газетная бумага и бумага потребительская, выпускаемая под маркой «Лебедь». «Карелия Палп» продолжает реализацию инвестпроекта «Кондопога-24», направленного на комплексную модернизацию комбината. В «Карелии Палп» трудятся более четырех тысяч человек. Все подразделения компании работают в обычном режиме, держа курс на сохранение опыта и профессиональных компетенций. Являясь одним из крупнейших работодателей региона, «Карелия Палп» заинтересована в привлекательности Карелии для молодежи и делает все необходимое для повышения комфорта и качества жизни в регионе присутствия. Так, компания поддерживает развитие детского спорта, откликается на инициативы местных органов власти о благоустройстве города. Руководитель «Карелии Палп» Юрий Айвазов поддержал идею Артура Парфенчикова о продлении льготных тарифов на электроэнергию, которая сегодня действует для потребителей оптового рынка. По словам главы республики, эта мера поддержки дала серьезный экономический эффект, регион добился роста инвестиций, объемов и рентабельности производства. Сейчас правительство Карелии ожидает официального решения по этому вопросу, его должны принять на федеральном уровне.