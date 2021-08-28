Кондопожский ЦБК после реконструкции будет выпускать новые виды продукции

Начавшаяся в этом году реконструкция Кондопожского ЦБК после ее завершения позволит предприятию перейти к производству новых видов продукции — вискозной целлюлозы и упаковочных видов бумаг.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии после визита на комбинат главы республики Артура Парфенчикова.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии после визита на комбинат главы республики Артура Парфенчикова.

«Мы ждем, чтобы комбинат быстрее провел реконструкцию и заработал в новом формате. Это сложный процесс, но это жизнь Кондопоги. Следующий год станет индикатором в части реализации намеченных планов», — отметил глава Карелии.

Объем инвестиций в реконструкцию комбината составит около 50 млрд рублей. Финансирует работы собственник предприятия — компания «Карелия Палп».

«Реконструкция комбината для нас является первоочередной задачей, решение которой позволит улучшить экономику не только предприятия, но и города. Увеличатся налоговые отчисления в бюджеты разных уровней, появятся новые высокопрофессиональные рабочие места. Проект «Кондопога 2024» станет драйвером развития для всего региона, — приводит пресс-служба правительства слова директора филиала ООО «Карелия Палп» в Кондопоге Олег Зайцев.