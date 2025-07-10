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«Кондопожский ЦБК» сэкономил 12 млн рублей, реализуя проект по бережливому производству

Новости. Экономика
08:40, 16 Июля 2025
фото: © Кондопожский ЦБК

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После обучения бережливым технологиям команда предприятия продолжает самостоятельно реализовывать проект по повышению производительности труда в рамках федерального проекта «Производительность труда».

В 2022 году АО «Кондопожский ЦБК» стал участником национального проекта «Производительность труда», который с 2025 года преобразован в федеральный проект «Производительность труда». С сентября 2023 года по апрель 2024 года на предприятии совместно с экспертом Федерального центра компетенций (ФЦК) был реализован проект по повышению производительности на линии выпуска газетной бумаги в цехе № 7 на бумагоделательной машине № 5.

Результатом проекта стало увеличение производительности труда на пилотном потоке на 5%, уменьшение объема незавершенного производства на 5%, сокращение времени протекания производственного процесса на 5%. Суммарный экономический эффект от реализации проекта составил 12,1 млн рублей.

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» комбинату открылись новые возможности, в том числе обучение по программе «Лидеры производительности», на учебной площадке «Фабрика процессов» и другие. Приобретенные знания позволили внедрить в рабочий процесс инструменты бережливого производства и увеличить прибыль.

— Проект мы начали с обучения ключевых специалистов предприятия и продолжили с изучения текущей ситуации, используя такие инструменты, как «Карта потока создания ценности» и «Диаграмма Спагетти». Применили метод 5С, который помогает рационализовать рабочее пространство и улучшить культуру производства в целом. С момента запуска процесса «Фабрика идей» мы получили более 100 идей от сотрудников, а суммарный экономический эффект составил более 15 млн рублей, — рассказал руководитель службы эффективности АО «Кондопожский ЦБК» и руководитель проекта от предприятия Дмитрий Тимохин.

В ходе проекта предприятие провело тщательный анализ производственного процесса. В результате удалось выявить такой вид потерь, как избыточная обработка — компания использовала больше упаковки для бумаги, чем это требуется потребителям. В результате были откорректированы настройки оборудования, снижены запасы упаковочной продукции и пр. Это позволило существенно снизить прямые затраты на упаковочные материалы для выпускаемой продукции.
Кроме того, участие в проекте позволило улучшить условия труда: из рабочей зоны были удалены ненужные предметы, грамотно организовано хранение используемой оснастки, инструментов и оборудования.

После завершения работы с экспертом ФЦК команда Кондопожского ЦБК продолжает самостоятельно развивать и тиражировать разработанные решения, распространяя полученный опыт на другие производственные участки — бумагоделательные машины № 8 и № 9.

Сотрудники комбината активно участвуют в усовершенствовании рабочего процесса, предлагая свои идеи. Обучение, работа в команде, обсуждение текущих результатов и возможность реализовывать свои идеи способствуют сплочению коллектива и мотивируют на достижение лучших результатов.

Чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», необходимо зарегистрироваться и подать заявку на платформе производительность.рф, заключить соглашение с Министерством экономического развития Республики Карелия.

По вопросам участия можно обращаться по телефону (8142) 559-801 (доб. 371) адрес электронной почты: gavrilenko@economy.gov10.ru

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