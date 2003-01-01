Кондопожский ЦБК вошел в крупный федеральный холдинг

Лесопромышленный холдинг «Тайга Групп» заключил сделку по покупке 100% долей Группы компаний «Карелия Палп», в которую входят крупный производитель бумаги — АО «Кондопожский ЦБК», а также ООО «Кареллестранс» и АО «КЛПХ».
Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии. В правительстве уверены, что сделка позволяет гарантировать долгосрочное будущее и развитие Кондопожского ЦБК. Приобретение Группы компаний «Карелия Палп» также укрепляет положение «Тайга Групп» на российском и зарубежных рынках лесной и целлюлозно-бумажной отрасли и повышает эффективность производства благодаря объединению ресурсов и технологий.
3 октября премьер-министр правительства Карелии Андрей Сергеев провел рабочую встречу с исполнительным директором «Тайга Групп» Тиграном Саакяном при участии министра промышленности и торговли региона Светланы Астаховой.
Андрей Сергеев позитивно оценил вхождение крупных активов карельского производства в состав одного из ведущих лесопромышленных холдингов Северо-Запада и всей страны. Премьер отметил готовность правительства республики к сотрудничеству и нацеленность на развитие карельских предприятий.
По словам исполнительного директора «Тайга Групп» Тиграна Саакяна, приобретение является элементом стратегии холдинга по развитию бизнеса и усилит производственный потенциал группы. В ближайшее время будут разработаны планы по дальнейшему развитию предприятия, предполагающие выпуск продукции с большей добавленной стоимостью.