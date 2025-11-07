Кондопожский врач-психиатр поставил спектакль по мотивам эпоса «Калевала»

На сцене Дворца искусств в Кондопоге прошла премьера спектакля «Чудесное Сампо» с участием актеров с ментальными особенностями.

Инклюзивный спектакль по мотивам карело-финского эпоса «Калевала» поставил врач-психиатр Кондопожской ЦРБ Роман Унукайнен. В числе актеров — люди с ментальными особенностями. Напомним, Роман возглавляет КРОО «Преодоление». Это центр психологической поддержки людей с тяжелыми хроническими психическими заболеваниями и их семей. В Кондопоге созданы четыре мастерские, где работают люди с ограниченными возможностями здоровья, а еще подопечные участвуют в спектаклях.

— В эпосе «Калевала» как-то совсем не богато со счастливыми историями любви (не считая материнской). В нашем спектакле мы решили романтической линии придать больше надежды и света! Так что свадьба Ильмаринена и «дочери Похъелы» будет иметь драматичное, но куда более оптимистичное продолжение, чем в оригинальной руне, — рассказал Роман Унукайнен.

На премьере побывал министр здравоохранения Карелии. Он поделился впечатлениями в своем телеграм-канале.

— Великолепный спектакль временами, по моему субъективному восприятию, напоминал действие театра Кабуки! В числе актеров — люди с ментальными особенностями. У Романа Викторовича, врача-психиатра Кондопожской ЦРБ, девиз — «Завтра может не наступить никогда». Это соответствует его восприятию мира и масштабу его коллектива. Актеры живут здесь и сейчас, отдавая все для воплощения своих идей, играют, как в последний раз. В творческом коллективе есть и работники Кондопожской ЦРБ. Эта премьера — важный шаг в становлении инклюзивного искусства в Карелии, — написал Михаил Охлопков.

Он рассказал, что в Якутии тоже есть героический эпос Олохно, включенный в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Напомним, ранее «Столица» рассказывала о центре Романа Унукайнена в Кондопоге. Он участвовал в открытии «Нескучного» места в Петрозаводске.