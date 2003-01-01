Кондопожский журналист пообещал продолжить критиковать власти района, который возглавил его брат

Редактор и владелец оппозиционного издания в Кондопожском районе оказался родным братом недавно избранного главы этого района.

Районное издание «Кондопожский край», которое с 2008 года издавалось журналистом Сергеем Кононовым (на фото справа), опубликовало сегодня любопытное обращение своего главного редактора. Сейчас Сергей работает под фамилией Стрельцов. Местные жители знают, что издание поднимало острые проблемы района и города бумажников. Недавно оно после паузы в несколько лет возобновило работу. А в середине августа вдруг замолчало.

Редактор и владелец этого СМИ Сергей Кононов (он же Стрельцов) объяснил, с чем была связана пауза. Он сообщил, что избранным в августе главой Кондопожского муниципального района, председателем Совета Кондопожского муниципального района — оказался его родной младший брат Андрей Кононов (на фото слева).

— Когда я узнал, что мой младший брат стремительно и весьма неожиданно вознёсся по карьерной лестнице высоко вверх, я впал в ступор, — признается Кононов-редактор. — А вот теперь, уважаемые читатели, попытайтесь понять мои метания и терзания. Если я буду в своем стиле вытаскивать все неудачи и огрехи нашей местной власти, то у меня будут очень большие проблемы в семье, где я буду последним негодяем, который своими статьями мешает жить своему брату, создавая ему проблемы. Если же я сменю свою журналистскую политику и буду писать только хвалебные оды нашей местной власти и нашему главе, то читатели будут в недоумении. Не говоря уже о том, что те люди, которые меня поддерживают, просто отвернутся от меня.

Сергей Кононов далее рассказывает, что целый месяц думал, как ему поступить. В итоге пришел к решению, что «Кондопожский край» останется в том виде, в котором и был все последние годы, то есть продолжит поднимать острые вопросы и в том числе критиковать власть.

Как потом пояснил «Столице» наш коллега, упрощает этот выбор тот факт, что братья не общаются много лет и находятся, как признался журналист, по разные стороны баррикад.

Напомним, что в 2016 году Сергей Кононов подавал документы в качестве кандидата на пост главы Петрозаводска.

В минувшие выходные в Карелии прошли муниципальные выборы, на которых произошли две политические мини-сенсации.