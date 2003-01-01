РЕКЛАМА
Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке
16 сентября, 18:05 Статьи
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
Кондопожский журналист пообещал продолжить критиковать власти района, который возглавил его брат

17:30

В Карелии построят еще один завод по добыче щебня для Москвы

17:05

Небольшой дождь обещают в Карелии 18 сентября

17:00

Дорогу с ливневой канализацией и очистными строят в Карелии впервые за 30 лет

16:55

Полицейские задержали трёх петрозаводчан, разносивших наркотики по улицам и паркам карельской столицы

16:35

Пункт приема ртутьсодержащих отходов приостановил работу в Петрозаводске

16:15

﻿ Комитет Госдумы по обороне одобрил закон о круглогодичном призыве на военную службу

15:55

Карелия получит 20 млн рублей на поддержку экспорта

15:35

«Это было ни с чем не сравнимое чувство»: спортсменке из Карелии сделали предложение после забега на 24 часа

15:20

Новые троллейбусные маршруты тестируют в Петрозаводске

15:10

Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе взят под стражу до 12 ноября

15:00

Услуга самообслуживания появится в одной из детских библиотек Петрозаводска

14:40

«Искали всю ночь»: в Петрозаводске нашли потерявшуюся пенсионерку с деменцией

14:20

В Госдуме предложили запретить песни группы «Сектор Газа»

14:00

«Пятерочка» по франшизе, автолавки «Магнита»: в Карелии ищут решение обеспечить продуктами отдаленные поселки

13:45

Жителя Кондопоги на сайте знакомств дважды обманули и оставили без денег

13:20

Крупный астероид пролетит на кратчайшем от Земли расстоянии

13:00

Рекордный урожай кормовой кукурузы планирует собрать хозяйство в Олонецком районе

12:45

В России изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

12:10

В Петрозаводске 72-летняя женщина получила травму при падении в автобусе

11:50

В Карелии перевыполнили план по заготовке кормов

11:30

В Петрозаводске сделают новую лестницу на Пограничной улице

11:15

T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях

11:10

Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

10:50

22-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей

10:30

В Петрозаводске сегодня простятся с руководителем ансамбля «Ключик» из Суоярви

10:15

В Карелии переименуют остановочные пункты на железной дороге

10:00

Россия постепенно отказывается от термина «недружественные страны»

09:38

Автобусы из Петрозаводска в Петербург будут ходить реже

09:20

Россиян предупредили о возможных помехах на телевизорах в сентябре и октябре

09:00

Самая большая ель Фенноскандии выросла на несколько метров

08:40

Онколог Минздрава России рассказал о самых распространенных видах рака в стране

08:20

Наёмным работникам в России не доплатили около 1 млрд рублей

08:00

В Петрозаводске ищут лишённую памяти 76-летнюю пенсионерку

07:40

Горе-отец из Карелии вернул своему сыну многотысячный долг по алиментам, испугавшись преследования приставов

07:20

Карельский филолог удостоен престижной премии за исследование монастырей Русского Севера

07:00

В России могут вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

06:40

Олонецкий молочный комбинат снова задолжал десятки миллионов поставщикам молока

06:10

В Финляндии объяснили, почему не спешат менять указатели на российские города

00:10

«Вывезли и бросили умирать»: в Лахденпохском районе семеро щенков замерзают под бетонными плитами

22:50

Летающий лыжник из Карелии завоевал золото на соревнованиях в Ленобласти

21:55

В Кондопожском районе обнаружили свалку из трупов баранов и овец

20:45

Цены на такси в России могут вырасти в четыре раза

19:00

В парламенте рассказали, хватает ли сырья карельским молокозаводам

18:25

Япония установила новый рекорд по количеству долгожителей

17:50

Хоровому пению и пониманию языка балета научат в день открытых дверей в Музыкальном театре

17:20

Облачно, возможны осадки: 17 сентября к жителям Карелии постучится осень

17:00

Карельские ученые изучат флору и фауну Национального парка «Паанаярви»

16:40

Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

16:15

В Железнодорожном районе Петрозаводска разразился крупный пожар

15:55

Карельский бизнесмен Леонид Белуга опубликовал свое последнее слово перед приговором

15:30

Глава Карелии вручил карельскому фермеру федеральную награду

15:15

Мемориал у «Птицы счастья и свободы» отреставрировали в Петрозаводске

15:10

Повышение эффективности: «РКС – Петрозаводск» в федеральном проекте «Производительность труда»

15:00

Петрозаводские полицейские задержали курьера мошенников из Оренбурга

14:30

Петрозаводчан приглашают посетить Рождественский бал в дореволюционном стиле

14:10

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 60%

13:30

В Питкяранте мужчина насмерть разбился на электровелосипеде

13:10

Житель Питкяранты ударил ножом жену из-за ревности

12:50

Докторскую аллею на Древлянке приведут в порядок этой осенью

12:30

17-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске

12:15

Участников ДТП в Петрозаводске спасатели доставали с помощью штурмовой лестницы

12:00

В Карелии открылся четвертый образовательный форум «Берег»

11:45

Полиция Карелии спасла пенсионерку от потери 2 миллионов рублей

11:30

21-летний житель Сегежи Иван Савин погиб в ходе СВО

11:15

Предлагаемая рабочим специальностям зарплата в Карелии выросла до 90 тысяч рублей

10:55

В Карелии летом сыграли более 1400 свадеб

10:40

Потерявшаяся в карельском лесу пенсионерка провела ночь на болоте

10:25

Стало известно, где находятся самые дорогие отели Карелии

10:15

Якушев – о выборах: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы страны

10:00

Артур Парфенчиков оценил готовность Лобановского моста в Петрозаводске

09:45

Житель Кемского района погиб в зоне СВО

09:35

В Карелии мать погибшего бойца перевела мошенникам 5,5 млн рублей

09:20

В Костомукше разыскивают кота, который уехал на крыше автомобиля

09:00

«Шла не за короной» — жительница Костомукши рассказала об участии в конкурсе красоты «Мисс Евразия»

08:40

Реставраторы из Эрмитажа поделятся с карельскими коллегами секретами восстановления икон и тканей

08:20

В Карельском научном центре РАН начался дополнительный набор в аспирантуру

08:00

Около деревни Киндасово загорелись торфяники

07:40

В Заонежье пересох родник «Царицын ключ»

07:20

Банк России привлек супергероев для обучения школьников финансовой грамотности

07:05

Ученые из Петербурга опровергли общеизвестный возраст тектонических плит Карелии и Кольского полуострова

06:55

Создатель карельских драконов построил ротонду с фонтаном на своем участке

06:40

Умер народный артист Карелии Владимир Мойковский

06:20

Ученые из Аргентины изобрели глазные капли, которые улучшают зрение

00:10
Сегодня 17:30 Политика
Редактор и владелец оппозиционного издания в Кондопожском районе оказался родным братом недавно избранного главы этого района.

фото: © коллаж «Столица на Онего»

Районное издание «Кондопожский край», которое с 2008 года издавалось журналистом Сергеем Кононовым (на фото справа), опубликовало сегодня любопытное обращение своего главного редактора. Сейчас Сергей работает под фамилией Стрельцов. Местные жители знают, что издание поднимало острые проблемы района и города бумажников. Недавно оно после паузы в несколько лет возобновило работу. А в середине августа вдруг замолчало.

Редактор и владелец этого СМИ Сергей Кононов (он же Стрельцов) объяснил, с чем была связана пауза. Он сообщил, что избранным в августе главой Кондопожского муниципального района, председателем Совета Кондопожского муниципального района — оказался его родной младший брат Андрей Кононов (на фото слева).

— Когда я узнал, что мой младший брат стремительно и весьма неожиданно вознёсся по карьерной лестнице высоко вверх, я впал в ступор, — признается Кононов-редактор. — А вот теперь, уважаемые читатели, попытайтесь понять мои метания и терзания. Если я буду в своем стиле вытаскивать все неудачи и огрехи нашей местной власти, то у меня будут очень большие проблемы в семье, где я буду последним негодяем, который своими статьями мешает жить своему брату, создавая ему проблемы. Если же я сменю свою журналистскую политику и буду писать только хвалебные оды нашей местной власти и нашему главе, то читатели будут в недоумении. Не говоря уже о том, что те люди, которые меня поддерживают, просто отвернутся от меня.

Сергей Кононов далее рассказывает, что целый месяц думал, как ему поступить. В итоге пришел к решению, что «Кондопожский край» останется в том виде, в котором и был все последние годы, то есть продолжит поднимать острые вопросы и в том числе критиковать власть.
Как потом пояснил «Столице» наш коллега, упрощает этот выбор тот факт, что братья не общаются много лет и находятся, как признался журналист, по разные стороны баррикад.

Напомним, что в 2016 году Сергей Кононов подавал документы в качестве кандидата на пост главы Петрозаводска. 

В минувшие выходные в Карелии прошли муниципальные выборы, на которых произошли две политические мини-сенсации. 

