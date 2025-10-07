Кондопожское ДРСУ получило новые трактора для уборки снега

Два новых трактора «Беларус» и «Lovol» поступили в парк спецтехники Кондопожского ДРСУ.
Два новых трактора «Беларус» и «Lovol» для очистки снега пополнили ряды спецтехники в парке Кондопожского ДРСУ. По данным Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК, универсальные трактора помогут эффективно справляться с очисткой дорожек. На данный момент предприятие готовит технику к зимнему содержанию.
До конца года ожидается поступление ещё 2 экскаваторов-погрузчиков, 4 КДМ на базе самосвала, мини-погрузчика и автогрейдера, - рассказали в Министерстве.
Новая техника позволит поддерживать дороги в нормативном состоянии, обеспечивать бесперебойность и безопасность дорожного движения в Петрозаводске.
Напомним, что ранее у Кондопожского ДРСУ уже появлялось десять единиц новой техники. Всю технику приобрели за счет собственных средств предприятия, которое занимается уборкой Петрозаводска.