Кондопожское ДРСУ практически всем составом вышло в оттепель на уборку снега

Специалисты компании работают в круглосуточном режиме, включая выходные.

Днем 1 февраля шла интенсивная очистка от снега дорог погрузчиком в Сулажгоре на улицах: Нагорная, Клубная. В пятом посёлке Кондопожское ДРСУ чистило дороги на Щорса, Кузнечном переулке, Парковой и Зелёной. На Перевалке специалисты снимали накат на тротуарах на улице Чапаева. На Зареке было очищено 36 внутриквартальных проезда на Приписном переулке, Лизы Чайкиной, Ла-Рошель.

В отдаленном районе – на Ключевой специалисты вручную убрали снег на остановках общественного транспорта.

По Старой Кукковке ходил грейдер, расширяя проезжую часть на Тенистой и Тидена.

В усиленном режиме техника Кондопожского ДРСУ работала на Первомайском и Октябрьском проспектах, а также в центре города.

Минувшей ночью дорожники вывезли снег с более, чем 25 улиц Петрозаводска: Октябрьского проспекта, Мерецкова, Невского, Володарского, Красноармейской, Казарменной, Ключевского шоссе, Комсомольского проспекта, Ла-Рошель, Казарменной и других.

Грейдером были очищены конечные остановки общественного транспорта в разных концах города.