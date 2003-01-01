Кондопожского рецидивиста накажут за кражу имущества у магазина

Мужчина похитил имущество покупателей, оставленное на перилах у входа в магазин.
Кондопожский городской суд вынес приговор 45-летнему местному жителю по статье о тайном хищении чужого имущества, причинившем значительный ущерб гражданину. По информации пресс-службы судов Карелии, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Суд установил, что в июле 2024 года осужденный украл чужие вещи и деньги, оставленные потерпевшими на перилах у входа в один из магазинов Кондопоги. Своими действиями он причинил потерпевшим значительный материальный ущерб.
В качестве наказания суд назначил виновному принудительные работы с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
